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    Участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности - прокурор

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    Депутат Гончаренко: "похищение" (13)

    (обновлено: )1826016
    Согласно данным Олега Жученко, заказчиков и организатором похищения Алексея Гончаренко является депутат Лиманского районного совета Александр Кушнарев, сын которого погиб в результате трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" уже находится в безопасном месте, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

    Алексей Гончаренко
    УНИАН
    Алексей Гончаренко. Справка

    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины.

    Жученко сообщил, что силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

    "Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто является заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки", — сказал прокурор.

    Он отметил, что задержаны три человека, а Гончаренко будет давать показания как потерпевший.

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    Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки людей.

    В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его "неподобающим".

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