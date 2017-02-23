Участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности - прокурор

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" уже находится в безопасном месте, сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины.

Жученко сообщил, что силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто является заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки", — сказал прокурор.

Он отметил, что задержаны три человека, а Гончаренко будет давать показания как потерпевший.

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Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки людей.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его "неподобающим".