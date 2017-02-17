ГПУ проводит обыски в помещениях корпорации главы финкомитета Рады

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в офисных помещениях "S.Group" в городе Днепр, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка заявлял об обысках в офисе Днепропетровского областного отделения "Радикальной партии" и в центральном офисе корпорации "S.Group", которая принадлежит его семье. Рыбалка связывает обыски с политическим давлением на него как представителя оппозиционной "Радикальной партии".

"Генпрокуратура проводит обыски в офисных помещениях "S.Group" в городе Днепр", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее информации, обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах и покушением на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах (около 4 миллионов долларов), а также служебным подлогом.