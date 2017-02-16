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    В Киеве из Mercedes-Benz нардепа украли сумку с вещами и ноутбук

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    В полиции сообщили, что злоумышленник путем сканирования сигнализации украл из автомобиля Mercedes-Benz сумку с вещами владельца. Правоохранители анализируют видео камер наблюдений.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Неизвестный похитил спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком из автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежит народному депутату Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в четверг.

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    "Вчера в дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился 47-летний народный депутат Украины с сообщением: из салона его автомобиля Mercedes-Benz неизвестный украл спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком. По предварительной информации: злоумышленник приехал на улицу Митикина, после чего путем сканирования сигнализации украл из автомобиля Mercedes-Benz сумку с вещами владельца. Правоохранители анализируют видео камер наблюдения с прилегающей к месту преступления территории", — сообщает подробности полиция.

    Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление злоумышленника и его местонахождение.

    "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники, отмечает, что речь идет о Евгении Рыбчинском, группа "Воля народа".

    Ранее похищение человека и угон авто с погоней и ДТП произошли в Киеве. Сообщается, что инцидент произошел в районе улицы Косенко.

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