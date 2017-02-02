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    Киев

    В Киеве произошел угон авто с похищением человека, погоней и аварией

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (365)

    (обновлено: )91
    Как сообщают пользователи соцсетей, в районе Севастопольской площади два злоумышленника похитили человека, позднее преступники в районе улицы Косенко протаранили полицейское авто.
    В Киеве произошло похищение человека, закончившееся погоней с ДТП
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Похищение человека и угон авто с погоней и ДТП произошли в ночь на четверг в Киеве.

    Сообщается, что инцидент произошел в районе улицы Косенко.

    "Два бандита похитили человека и авто, за ними поехал свидетель. На Косенко преступники протаранили полицейский Tucson", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве произошло похищение человека, закончившееся погоней с ДТП

    Злоумышленники задержаны.

    На минувших выходных в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.

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