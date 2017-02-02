В Киеве произошел угон авто с похищением человека, погоней и аварией

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Похищение человека и угон авто с погоней и ДТП произошли в ночь на четверг в Киеве.

Сообщается, что инцидент произошел в районе улицы Косенко.

"Два бандита похитили человека и авто, за ними поехал свидетель. На Косенко преступники протаранили полицейский Tucson", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Facebook dtp.kiev.ua В Киеве произошло похищение человека, закончившееся погоней с ДТП

Злоумышленники задержаны.

На минувших выходных в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.