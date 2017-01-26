Стрижов: сейчас преступники угоняют авто практически без разбора

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальная полиция Украины разоблачила преступную группировку автоугонщиков. Правоохранители задержали пять подозреваемых в деле об угоне машин.

Организатором преступной группировки киевлянин 1979 года рождения, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого исключили из вуза за употребление наркотиков. Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом, а в криминальном мире он известен по прозвищам "Карп", "Псих" и "Жид". Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В правоохранительных органах говорят, что им удалось выйти на злоумышленников из-за того, что участились случаи возврата угнанных автомобилей за вознаграждение — примерно за 20-35 тысяч долларов. Министр внутренних дел рассказал, что задержанные автоугонщики взламывали автомобили VIР-класса за 20 секунд с помощью специального прибора — граббера.

Как уберечь свою машину от угона, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор холдинга охранных предприятий "Шериф" Дмитрий Стрижов.

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Скажите, возможно ли защитить машину от граббера?

— На самом деле мы все понимаем, что на любую технологию существует антитехнология. Можно дополнительно защитить свой автомобиль, сделать его неудобным для угона. На сегодняшний день самый эффективный способ защитить свой автомобиль, установить GSM-сигнализацию. Не дай Бог, если у вас автомобиль угнали, поиском вашего автомобиля будет заниматься не только вы, а будет заниматься охранная компания, на пульт которой выведен сигнал. То есть будет немедленно организовано преследование и в режиме реального времени будет видно, где находится ваш автомобиль. Соответственно, с такими автомобилями автоугонщикам связываться не хочется. Потому что это влечет за собой очень быстрое задержание.

Как работает сам граббер? Он считывает код сигнализации в момент, когда водитель закрывает машину и ставит ее на сигнализацию? Или можно просто считать код с ключа от машины, который лежит в кармане?

— Да, может считываться код, включая, когда автомобиль вы закрываете, открываете. Есть такие системы, их называют "удочки". У вас могут ключи лежать прямо дома, чаще всего люди оставляют где-то в коридоре эти ключи, один преступник какое-то количество раз, в полчаса, в час посылает определенный сигнал поиска, в этот момент этот сигнал считывается, через так называемую "удочку" передается, и человек, который стоит возле вашего автомобиля, его открывает. Поэтому технологии не стоят на месте, шагают вперед. На любую защиту автомобиля найдется антизащита, поэтому задача №1 — быть внимательными, смотреть где вы паркуетесь, как вы паркуетесь, кто находится вокруг вас. Если рядом находятся посторонние люди возле автомобиля, лучше перегоните его, либо какие-то подозрительные люди в соседнем автомобиле сидят, перегоните его на другое место. То есть первое — будьте внимательным, во-вторых, защитите автомобиль дополнительной сигнализацией, чтобы не только вы следили за вашим автомобилем, а и охранное предприятие. Третий момент — страхуйте автомобиль. Если бы жертвы преступлений, о которых вы только что сказали, не отдавали по 25-30 тысяч долларов этим преступникам, их деятельность потеряла бы всякий смысл. Они бы этого не делали.

Существуют ли какие-то сигнализации, код которых граббер считать не может?

— Возможно, есть, но они существуют недолго.

Некоторые водители и на центральный замок, и на сигнализацию ставят…

— Чем больше, тем лучше. Еще капкан поставить на педали газа и тормоза, чтобы кол выскакивал из сиденья, если неправильно завели. Все хорошо, чем больше приспособлений, тем лучше.

Помимо граббера, как еще вскрывают машины?

— Сегодняшний преступный мир уже очень технологичен, поэтому, фактически, использует граббер и технологичные всякие устройства, то есть, как в старых фильмах показывают, разбили стекло, соединили два проводка, автомобиль поехал, уже этим не занимаются.

Какова роль сигнализации в защите автомобиля? Исключительно оповещение?

— Сигнализация должна блокировать возможность завести автомобиль. Соответственно, если преступник знает о модификации той сигнализации, которая у вас стоит на автомобиле, он ее деактивирует. То есть он уже готовится к непосредственно к вашему автомобилю и знает, как деактивировать штатную сигнализацию. Потому что все дорогие автомобили так или иначе оборудованы штатной сигнализацией. Тем не менее, преступникам удается ее обходить.

Сколько стоит установить самую лучшую сигнализацию, которая действительно обеспечила бы безопасность авто и защитила его от взлома и угона?

— Я все-таки буду настаивать на том, что необходимо устанавливать ту систему, которая позволяет в режиме реального времени следить за вашим автомобилем и дистанционно блокировать ваш автомобиль. Такие сигнализации, такие устройства, стоимость их начинается от четырех тысяч гривен и может быть до 40 тысяч гривен. Ежемесячное обслуживание от 100 до 150 гривен.

Какие механические способы защиты от угона машины? Блокировка колес, руля, например? И помогает ли это?

— По-старинке, применяется мультилок, но, как показала практика, преступнику нужна минута, чтобы с этим справится. Против каждого запорного устройства есть антизапорное устройство, начиная от определенных кислот и заканчивая механическими инструментами, которые под большим давлением просто ломают эти запорные устройства. Но чем больше запорных устройств, тем лучше.

Можно ли как-то выяснить, открывали ли автомобиль без вашего участия или нет?

— Это в том случае, если он стоит под круглосуточным видеонаблюдением, есть возможность просматривать видео.

Либо какие-то у вас есть, как у хорошего разведчика, скрытые моменты, вы натягиваете волосок, ниточку, какую-то закладочку оставляете. Если находится не на месте, значит, кто-то был.

Какие авто чаще всего угоняют? Машины VIP-класса или подешевле?

— На самом деле после того, как подорожали очень сильно комплектующие на все виды автомобилей, начали угоняться все автомобили. То, что вы озвучили в начале сюжета, давали возможность людям откупить свое авто, к сожалению, часть автомобилей угоняется для так называемой разборки, на запчасти. Поэтому на сегодняшний день угоняются как VIP-автомобили, так и автомобили среднего класса.

То есть если нужны определенные детали на определенную модель, делается заказ угонщику, он угоняет такой же автомобиль?

— В том числе. Поэтому от нас, украинцев, зависит, будут угонять наши автомобили или нет. Если мы не будем покупать краденого, не будем откупать свои ворованные автомобили, этот рынок исчезнет, потому что он потеряет всякий смысл. Если то, что ты украл, нельзя продать, нельзя на этом нажиться, это теряет всякий смысл. И появляется шанс жить в более безопасном обществе. Поэтому желаю, чтобы мы с вами не были лохами, извините за выражение, и не покупали краденое, и смотрели, что происходит вокруг нас, и защищали в первую очередь себя сами. А потом уже рассчитывали на правоохранительные органы.

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