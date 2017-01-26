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    Угонщики автомобилей требовали у владельцев выкуп до $30 тыс - Шевченко

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (345)

    (обновлено: )10
    В эфире радиостанции Голос Столицы глава департамента коммуникации МВД Артём Шевченко рассказал подробнее о задержании преступной группировки автоугонщиков.
    Артем Шевченко
    Facebook Артема Шевченко
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    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Нацполиция разоблачила преступную группировку автоугонщиков. Накануне стало известно, что правоохранители задержали 5 подозреваемых в деле об угоне машин. А организатором этой преступной группировки оказался бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого исключили из вуза за употребление наркотиков.

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    Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом, а в криминальном мире он известен по прозвищам "Карп", "Псих" и "Жид". Об этом написал на своей странице в соцсети министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, задержанная группа угонщиков управляла 99 процентами угонов по всей Украине.

    Подробнее о преступной группировке рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

    "В большом количестве угонов транспортных средств, очень быстро пострадавшие получали автомобили назад, при этом расставались с определенной частью денег. Так называемый выкуп за похищенное авто, который составлял от 20 до 30 тыс. долларов, в зависимости от ценности машины самой. Начали анализировать, поняли, что такие похищения и такие возвращения быстрые за выкуп невозможны без вовлечения в эту схему кого-то из правоохранительных органов. Оперативным путем начали отрабатывать с привлечением достаточно активным в том числе негласных следственно-розыскных действий, и вышли на такую ​​глубоко законспирированную, как говорят оперативники, группу со связями среди действующих сотрудников полиции", — сообщил Шевченко.

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