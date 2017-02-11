Умер глава Национального университета обороны Геннадий Воробьев

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Первый экс-заместитель начальника генштаба Украины, руководитель Национального университета обороны Геннадий Воробьев скончался на рабочем месте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Внезапно. На рабочем месте скончался один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев. Он руководил на передовой в 2014-2016 годах", — написал Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

Пресс-секретарь украинского президента отметил, что Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким Воробьева.

Как отметил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.

Воробьев родился 25 июня 1961 в г. Ахалкалаки (Грузия), в семье военнослужащих. С 4 февраля 2015 года по 21 мая 2016 года занимал должность первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины.

Ранее начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк анонсировал скорое завершение нескольких производств по делам преступлений во время Майдана.