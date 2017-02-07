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    Пенсионерка замерзла насмерть на улице в Тернополе

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    В Национальной полиции сообщили, что женщина 1927 года рождения была найдена в ночной рубашке на улице. Она скончалась от общего переохлаждения тела.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе на улице найдена мертвой женщина 1927 года рождения, сообщает областное управление Национальной полиции. 

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    "Общее переохлаждение тела — заключение эксперта в отношении женщины, которую утром, седьмого февраля, нашли мертвой в Тернополе на улице Микулинецкой. Умерла — жительница областного центра, 1927 года рождения. Ее в ночной рубашке около 7:52 во дворе дома нашла местная жительница. Она и вызвала милицию. По словам следователя Тернопольского отдела полиции Дмитрия Адамовича, на руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый сверток с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела сбережения, а это 11600 гривен", — сообщает подробности полиция.

    Правоохранители рассказали, что погибшая жила сама, но имеет дочь и сына. Последние периодически посещали мать, так как она нередко теряла память.

    "По словам близких, мама — уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион", — добавили в полиции.

    Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

    Ранее сообщалось, что в селе Давыдковцы Чертковского района Тернопольской области насмерть замерз мужчина. Тело 41-летнего мужчины нашел местный житель.

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