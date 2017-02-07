Пенсионерка замерзла насмерть на улице в Тернополе

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе на улице найдена мертвой женщина 1927 года рождения, сообщает областное управление Национальной полиции.

"Общее переохлаждение тела — заключение эксперта в отношении женщины, которую утром, седьмого февраля, нашли мертвой в Тернополе на улице Микулинецкой. Умерла — жительница областного центра, 1927 года рождения. Ее в ночной рубашке около 7:52 во дворе дома нашла местная жительница. Она и вызвала милицию. По словам следователя Тернопольского отдела полиции Дмитрия Адамовича, на руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый сверток с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела сбережения, а это 11600 гривен", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители рассказали, что погибшая жила сама, но имеет дочь и сына. Последние периодически посещали мать, так как она нередко теряла память.

"По словам близких, мама — уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион", — добавили в полиции.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в селе Давыдковцы Чертковского района Тернопольской области насмерть замерз мужчина. Тело 41-летнего мужчины нашел местный житель.