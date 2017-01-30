Более 10 военных погибли во время атаки позиций ополчения - ДНР

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Более 10 украинских военных убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения, заявили журналистам в Минобороны самопровозглашенной ДНР.

Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе. Только в первой половине дня в воскресенье, по данным оборонного ведомства, силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов. Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены. При этом силовики заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки.

"С 20.00 после артиллерийской подготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков, пытаясь обойти наши позиции с фланга. Атакующие силы противника попали на заминированный участок местности и понесли потери", — сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что в атаку силовики перешли после того, как предложили ДНР прекратить огонь.

"Украинские командиры, используя открытый эфир для переговоров, выступили с инициативой о прекращении огня, но после его подтверждения с нашей стороны вероломно нарушили, начав массированный обстрел территории ДНР… Противник несет потери. Нами зафиксировано уже более 10 убитых боевиков и более 15 раненными", — отметили в Минобороны.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.