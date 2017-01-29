По делу об убийстве в Ровенской области задержаны четыре человека

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В управлении Национальной полиции Ровенской области сообщили, что по делу об убийстве местного жителя села Люхча задержаны четыре человека.

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"Вчера, 28 января около 14:20 в полицию поступило сообщение, что в с. Люхча Сарненского района неизвестный мужчина нанес смертельное ранение 54-летнему местному жителю. Мужчина умер к карете "скорой помощи" по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся с места события на автомобиле белого цвета марки Chevrolet. Ориентировки по поводу совершенного преступления было направлено во все подразделения ровенской полиции. Через несколько часов неподалеку Ровно сотрудники управления уголовного розыска и патрульные полицейские задержали указанный автомобиль, в котором находились 5 человек. Некоторые мужчины пытались сбежать от правоохранителей, однако были задержаны", — сообщила в эфире "112 Украина" спикер областной полиции Ольга Олейник.

Она добавила, что задержаны 4 человека в рамках ст. 208 УПК. Они находятся в СИЗО, с ними проводятся следственные действия.

"Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Грозит до 15 лет лишения свободы", — сообщила Ольга Олейник.

По ее словам, правоохранители рассматривают несколько версий преступления, в том числе и связанную с незаконной добычей в регионе янтаря.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Ровенской области в селе Люхчин мужчина расстрелял односельчанина у магазина.