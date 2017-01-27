Экс-бойцы АТО похитили парня и заставили его копать себе могилу в лесу

ГУ Нацполиции в Киевской области

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Молодые люди, принимавших участие в зоне проведения АТО в Донбассе, похитили мужчину а Киевской области, в течение суток пытали его и заставили в лесу копать яму, требуя у него 260 тысяч гривен, сообщает пресс-служба ГУ Нацолиции в регионе.

"В дежурную часть Обуховского отдела полиции поступило сообщение от 23-летнего жителя столицы о том, что в одном из садовых обществ Васильковского района его похитили неизвестные, били и требовали крупную сумму денег. На установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления, был ориентирован личный состав полиции и предпринят ряд оперативных мероприятий", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что накануне заявитель на автомобиле приехал из Киева в пригород к своему товарищу. Поздно вечером в помещение ворвались неизвестные лица, похитили гостя, забрали у него 600 гривен, мобильный телефон и ключи от машины.

Злоумышленники поместили парня в подвал соседнего дома, привязали тросом за шею и в течение ночи систематически наносили побои металлической трубой, требуя деньги. Когда злодеям показалось, что физических издевательств мало, они привели своего узника в лес и заставили его копать себе могилу.

Не покидая надежду на спасение, бывший боец ​​АТО придумал легенду, что такие деньги имеет его товарищ, проживающий в соседнем районе. Незнакомцы привезли заложника на Обуховщину, где, несмотря на боль, ему все-таки удалось сбежать.

ГУ Нацполиции в Киевской области Задержание экс-бойцов АТО

Позднее похитителей задержали. Ими оказались молодые люди 22-30 лет, жители различных регионов страны, один из которых уже имел проблемы с законом. Во время осмотра дома, где держали заложника, работники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на автоматическое оружие, патроны в большом количестве.

По данному факту открыты уголовные производства по ст.ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 189 (вымогательство), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве похитили 4-летнюю внучку депутата.