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    В Минобороны заявили о задержании россиянина, воевавшего на стороне ДНР

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    Сообщается, что мужчина был задержан на мариупольском направлении в Донбассе вблизи позиций силовиков. Во время проверки документов установлено, что задержанный 0 гражданин РФ, житель города Курганинск Краснодарского края.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В министерстве обороны Украины заявили в среду о задержании россиянина, который якобы принимал участие в военных действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В министерстве сообщили, что его задержали на мариупольском направлении в Донбассе вблизи позиций силовиков. "Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО (отдельных районов Донецкой области — ред.)", — говорится в сообщении пресс-центра силовиков в Facebook.

    По данным ведомства, в ходе проверки документов установлено, что задержанный является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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