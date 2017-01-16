КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во время ночного патрулирования в центре Киева на улице Бассейной был задержан автомобиль Mercedes ML с грузинскими номерами. По описанию он походил на автомобиль грабителей.

Facebook Киев Оперативный В центре Киеве полиция задержала вооруженных чеченцев на Mercedes

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При поверхностном осмотре у водителя гражданина Грузии, обнаружили два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами, сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Один из мужчин Тимур Махаури предъявил удостоверение Чеченского батальона имени шейха Мансура. Удостоверение выписано на украинском. Согласно ему, мужчина является разведчиком Добровольческого международного миротворческого батальона, который базируется в секторе "М" в зоне АТО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила два тайника с оружием в районе военной операции в Донбассе.