Эксперт: среди награжденных Аваковым оружием - кумовья, братья и однопартийцы

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков в течение 2014-2015 годов выдал наградного оружия около 400 высшим представителям украинской власти и народным депутатам. Список награжденных получили журналисты "Украинской правды" из источников в правоохранительных органах. Согласно ему, наградное оружие получили президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройман, спикер парламента Андрей Парубий и многие другие. Перечень оружия, которым награждал Аваков, достаточно большой. В нем есть и пулемет 56-П-421 ("Максим"), штурмовая винтовка "Форт 224", различные пистолеты и револьверы.

Кто по закону имеет право награждать именным оружием в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.

"Есть один нормативный документ, который называется Дисциплинарный устав органов внутренних дел, принятый Верховной Радой как закон, который четко определяет, кого можно наградить огнестрельным оружием, — это вид дисциплинарных поощрений для работников органов внутренних дел… Есть такое право у президента, но это право урегулировано законом "О государственных наградах Украины", и, опять же, там четко сказано, что именное огнестрельное оружие вручается представителям военных формирований, а мы видим, что среди награжденных есть кумовья, сваты, братья, в первую очередь, политические сторонники, однопартийцы", — прокомментировал список награжденных Аваковым эксперт.

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что информация о выдаче министром внутренних дел Арсеном Аваковым наградного оружия украинским чиновникам не соответствует действительности.