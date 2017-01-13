МВД о награждениях Авакова: все получатели оружия - достойные люди

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Наградное оружие не дарят, это — знак отличия, которым награждают за определенные заслуги, а после смерти оружие возвращается государству, заявил директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко, комментируя ранее опубликованные списки получателей огнестрелов. Об этом сообщает "Украинская правда".

В пятницу СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о систематичном дарении главой МВД Украины Арсеном Аваковым оружия чиновникам. В частности, за 2014–2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек. По данным СМИ, среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Украины Петр Порошенко, которому был подарен пистолет Jones 1911 от компании Сabot Gun, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.

По словам Шевченко, процесc награждения регламентирован рядом нормативных актов, в том числе отдельным приказом МВД №1521.

Шевченко отметил, что такие отличия предоставляются за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского, служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть.

"Лишение награжденного отличия и ее изъятия осуществляются по обвинительному приговору суда, вступившему в законную силу, а также за поступки, дискредитирующие награжденного. После смерти награжденного знак отличия сдается в порядке, установленном действующим законодательством", — процитировал он документ.

По словам Шевченко, при получении оружия должен быть заполнен наградной лист, где указан инициатор награждения, и обоснование.

Он назвал естественным резкое увеличение количества тех, кто был награжден оружием.

Читайте также: Заплеванный колодец. Попытки Украины уничтожить Трампа обернулись против нее

"Рост количества награжденных за последние годы по сравнению с предыдущими годами естественный, так как обусловлен участием тысяч полицейских, гвардейцев добровольцев в защите страны. И это достойная награда тем, кто проявил свой героизм", — сказал он.

Смотрите также: Именное оружие для Яценюка, Авакова и Турчинова: лучшие фотожабы

Напомним, депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин зарегистрировал в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград "Огнестрельное оружие".

В минувшем году пресс-служба МВД сообщила, что Аваков за время пребывания на своем посту наградил 88 народных депутатов огнестрельным оружием, при этом фамилии политиков не назывались.