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Раду просят создать комиссию по наградному оружию Авакова

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Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин инициирует создание временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий главы МВД Авакова при вручении ведомственных наград "Огнестрельное оружие".
Верховная Рада Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин зарегистрировал в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград "Огнестрельное оружие".

Арсен Аваков. Архивное фото
УНИАН
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Проект постановления Каплина в пятницу зарегистрирован в базе законопроектов на сайте Верховной Рады, однако текст документа о создании парламентом следственной комиссии пока отсутствует.

В пятницу СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о систематичном дарении главой МВД Украины Арсеном Аваковым оружия чиновникам. В частности, за 2014–2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек.

По данным СМИ, среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Украины Петр Порошенко, которому был подарен пистолет Jones 1911 от компании Сabot Gun, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.

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