Во Львовской области из-за переохлаждения погибли четыре человека

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области четыре человека умерли от переохлаждения, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

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"По оперативной информации, располагаем данными из шести областей. На сегодня, по поводу переохлаждения и отморожений обратились в учреждения здравоохранения 51 человек, четверых имеем, к сожалению, погибших. Все погибшие из Львовской области", — сказал Линчевский во время заседания межведомственного оперативного штаба.

Он сообщил, что за последнюю неделю трое человек в Полтавской, Львовской и Николаевской областях умерли от гриппа и острых респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в 21 области Украины и Киеве.

Напомним, украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля.