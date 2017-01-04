Мужчина, подорвавший многоэтажку в Сумах, давно угрожал соседям – спецкор

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Сумах взорвалась многоэтажка. Во вторник, 3 января, около 21:00 в одной из квартир жилого дома произошел мощный взрыв. По предварительной версии следствия, это случилось из-за утечки газа.

Подробнее о происшествии рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент газеты "Факты" Галина Кожедубова.

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"Сначала местные жители думали, что произошла утечка газа, но потом оказалось, что действительно взрыв был сделан умышленно, в этом доме на седьмом этаже проживал 59-летний пенсионер Владимир, который сейчас находится в больнице, и он неоднократно, так как он постоянно пил, говорил соседям, что взорвет их. У него в подъезде этом было две квартиры, он сказал, что взорвет вторую, и никому она не достанется. И вся эта ситуация усугубилась после его развода с женой, люди слышали угрозы, но не воспринимали их всерьез. И вот в этот вечер он действительно, как сейчас предварительно установило следствие, открыл газ у себя в квартире и сел в углу комнаты с зажженной сигаретой, после чего вот раздался взрыв", — сообщает корреспондент.

Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС, взрыв прогремел 3 января в 20:41 на седьмом этаже, в результате чего было разрушено перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также между седьмым и восьмым этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с пятого по восьмой этажи.

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Повреждения различного характера получили пять квартир. Спасены два человека из-под завалов. За медпомощью обратились десять человек, двое госпитализированы.