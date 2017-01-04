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Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: кадры спасателей

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Взрыв в многоэтажке в Сумах (5)

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Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы на месте обрушения многоэтажки в Сумах. Причина - взрыв бытового газа. Погибла женщина, 1952 года рождения.
ГУ ГСЧС в Сумской области/Youtube

Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС, взрыв прогремел 3 января в 20:41 на седьмом этаже, в результате чего было разрушено перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также между седьмым и восьмым этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с пятого по восьмой этажи.

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Повреждения различного характера получили пять квартир.

Спасены два человека из-под завалов. За медпомощью обратились десять человек, двое госпитализированы.

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