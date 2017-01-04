КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. По факту взрыва в жилом доме в Сумах открыто уголовное производство, сообщает сайт 0542.ua со ссылкой на пресс-секретаря областной прокуратуры Наталью Науменко.

По словам Науменко, производство открыто по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека).

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Как сообщалось, в Сумах на улице Металлургов во вторник вечером, 3 января, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего возгорания. В результате происшествия погибла пожилая женщина, еще два человека были госпитализированы.

"Взрыв разрушил перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м.), разрушены межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м", — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Предварительная причина происшествия — взрыв бытового газа.