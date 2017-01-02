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Три взрыва в Багдаде: погибли более 40 человек

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Как отмечается, взрыв прогремел на площади в шиитском районе Мадинат-эс-Садр в Багдаде. В результате взрыва, который осуществил смертник, погибли 32 человека, еще 61 ранен.
Взрыв в Багдаде
India TV, twitter

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. В Багдаде произошли три взрыва, погибли более 40 человек, сообщает курдский телеканал Rudaw.

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Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на площади в шиитском районе Мадинат-эс-Садр в Багдаде. В результате взрыва, который осуществил смертник, погибли 32 человека, еще 61 ранен.

Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию дает другие цифры: в результате этого же взрыва погибли не менее 35 человек, еще 60 пострадали.

После первого инцидента чиновник из МВД Ирака подтвердил информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семерых погибших или пострадавших.

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