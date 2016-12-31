В центре Багдада прогремели два взрыва

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. По меньшей мере 18 человек стали жертвами двух взрывов, прогремевших в столице Ирака в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

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По данным агентства, взрывы, в результате которых ранения получили еще 38 человек, прогремели в магазинах района ас-Синек.

Напомним, в октябре по меньше мере 55 человек погибли в Ираке в результате 3-х терактов. В столичном районе аш-Шааб смертник привел в действие взрывное устройство внутри шатра, где собрались мусульмане-шииты на церемонию Ашура.