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"Исламское государство" взяло ответственность за теракты в Багдаде

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Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак. Ранения получили не менее 54 человек. Погибли, по последним данным, 28 человек.
Флаг террористической организации Исламское государство
REUTERS Dado Ruvic

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за двойной теракт в центре Багдада, унесший жизни 28 человек, передает телеканал Sky News Arabia.

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Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в оживленном торговом районе ас-Синак. Ранения получили не менее 54 человек.

Как отмечало агентство Ассошиэйтед Пресс, полиция не смогла сразу установить обстоятельства взрыва.

Первоначально сообщалось о заложенных на месте бомбах, но позднее силы безопасности сообщили о двух террористах-смертниках, устроивших атаку.

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