Взрыв в районе Багдада: число жертв превысило 30

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва заминированного автомобиля в районе Багдада погибли 32 человека, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

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Агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию уточняет, что 61 человек ранен. Взрыв, который осуществил смертник, прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее группировка ИГ взяла ответственность за взрывы в Багдаде в конце минувшего года.