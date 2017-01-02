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Взрыв в районе Багдада: число жертв превысило 30

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Сообщается, что в результате взрыва, который осуществил смертник на площади в районе Мадинат-эс-Садр, ранен 61 человек. На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.
Взрыв в Багдаде. Архивное фото
India TV, twitter

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва заминированного автомобиля в районе Багдада погибли 32 человека, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

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Агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию уточняет, что 61 человек ранен. Взрыв, который осуществил смертник, прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее группировка ИГ взяла ответственность за взрывы в Багдаде в конце минувшего года.

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