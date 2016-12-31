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Жертвами взрывов в Багдаде стали около 30 человек

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Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в торговом районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей. Правоохранители заключили, что взрыв был устроен работавшими в паре смертниками.
После теракта в Багдаде. Архивное фото
REUTERS Wissm al-Okili

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. По меньшей мере 28 человек стали жертвами двух взрывов, прогремевших в центральной части Багдада в субботу; 54 человека получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию и медиков.

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Ранее агентство Рейтер сообщало о 21 погибшем. По данным агентства, два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в торговом районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что первоначально полиция сообщила о взрыве двух придорожных бомб. После полиция привела новые данные: один из взрывов устроил смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка. В итоге правоохранители заключили, что взрыв был устроен работавшими в паре смертниками.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв, отмечает агентство.

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