Мощный взрыв в жилом доме в Сумах: появились подробности

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Жители дома на улице Металлургов в Сумах, где произошел взрыв газа, рассказали подробности. Так, по словам одного мужчины, взрыв произошел в квартире сумчанина, который находится на психиатрическом учете, передает "Укринформ".

Он, в частности, утверждает, что хозяин квартиры якобы сам открыл газ, правда тяжелых травм не получил, в отличие от соседей.

Другие очевидцы отмечают, что взрыв был такой силы, что даже затряслись дома рядом, обломки и куски балкона летели через весь двор, сковороды застряли в деревьях.

Кроме того, в доме напротив в некоторых квартирах посыпались окна, а у машин под домом побило стекла от обломков балкона

Свидетели добавили, что в самой квартире снесло часть стен, пострадали потолок и пол – разрушения видно сквозь дыры.

Также полностью разрушились балконы с обеих сторон квартиры, где произошел взрыв – люди из подъезда выбегали с детьми на руках, кто в чем.

В результате дом остался без электричества, а движение транспорта вокруг него перекрыли.