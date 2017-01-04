Полиция: пенсионер намеренно устроил взрыв в многоэтажке Сум

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Взрыв в многоэтажном доме в Сумах устроил пенсионер, который умышленно открыл вентили газовой плиты и зажег сигарету, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Сумской области.

"Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету", — сообщили в полиции и добавили, что мужчина состоял на учете у психиатра.

Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног — общей площадью около 20% поверхности тела, 1-2 степени.

Погибла его соседка, проживающая этажом ниже, 64-летняя пенсионерка.

Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС, взрыв прогремел 3 января в 20:41 на седьмом этаже, в результате чего было разрушено перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также между седьмым и восьмым этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с пятого по восьмой этажи.

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Повреждения различного характера получили пять квартир.

Спасены два человека из-под завалов. За медпомощью обратились десять человек, двое госпитализированы.