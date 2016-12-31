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Более 100 украинцев третьи сутки держат в аэропорту ОАЭ

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Согласно информации, украинские туристы третьи сутки находятся в аэропорту Шарджи. В пятницу приезжал консул, помог туристам оформить посадочные талоны на субботний утренний рейс. Но самолет задерживают.
Более 100 украинцев третьи сутки держат в аэропорту ОАЭ
Maryna Lukianova / Facebook

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова.

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"Пошли третьи сутки, а украинские туристы все еще в аэропорту Шарджи. Вчера приехал консул, помог нам оформить посадочные талоны на сегодняшний утренний рейс. Погода летная, но наш самолет задерживают уже на четыре часа!" — сообщила она.

Лукьянова добавила, что туристов держат в терминале и не расселяют.

"Air Arabia не общается с нами, туроператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может МИД еще что-то сделать?" — написала турист.

Ранее департамент Консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщал, что украинцы застряли в аэропорту Шарджи (ОАЭ) в ожидании перелета к месту назначения.

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