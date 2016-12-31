Меркель призвала сохранять оптимизм в новом году

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В новогоднем обращении канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан сохранять оптимизм и пообещала сделать все возможное, чтобы защитить немцев от террора. Об этом сообщает Deutsche welle.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении пожелала жителям Германии сохранять оптимизм, несмотря на все существующие угрозы. По ее словам, ненависти нужно противопоставить демократию и общеевропейские ценности, которые должны стать сильнее терроризма.

Отметим, что Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи.

Тем не менее, канцлер высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии.

Канцлер также заверила, что правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения Германии.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".