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Меркель в новогоднем обращении назовет терроризм "угрозой номер один"

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Год 2016, прощай! Итоги (94)

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По мнению главы правительства, самое тяжелое испытание - это исламистский терроризм, который держит в напряжении Германию в течение многих лет. Государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу, подчеркнула Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель
REUTERS/Axel Schmidt

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к гражданам назовет терроризм "угрозой номер один" для страны.

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"Самое тяжелое испытание, без сомнения, это исламистский терроризм, который держит в напряжении и Германию в течение многих лет. В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны – в Вюрцбурге, Ансбахе и несколько дней назад – на рождественском базаре в Берлине", — говорится в тексте обращения канцлера, который распространила ее пресс-служба.

По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу. "Эта работа никогда не закончится, и именно в этом году службы безопасности получат больше поддержки", — сказано в тексте.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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