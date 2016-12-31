Меркель в новогоднем обращении назовет терроризм "угрозой номер один"

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к гражданам назовет терроризм "угрозой номер один" для страны.

"Самое тяжелое испытание, без сомнения, это исламистский терроризм, который держит в напряжении и Германию в течение многих лет. В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны – в Вюрцбурге, Ансбахе и несколько дней назад – на рождественском базаре в Берлине", — говорится в тексте обращения канцлера, который распространила ее пресс-служба.

По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу. "Эта работа никогда не закончится, и именно в этом году службы безопасности получат больше поддержки", — сказано в тексте.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".