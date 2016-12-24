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В Тунисе задержаны подозреваемые в подготовке теракта в Берлине 19 декабря

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Террор в Европе (52)

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Согласно информации, один из задержанных - племянник 24-летнего Аниса Амри, подозреваемого в совершении нападения на людей, находившихся на рождественской ярмарке в Берлине.
Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
REUTERS Hannibal Hanschke

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Тунисе в субботу задержали трех подозреваемых в подготовке теракта в Берлине 19 декабря, в результате которого погибли 12 человек, сообщает Deutsche Welle.

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Один из задержанных — племянник 24-летнего Аниса Амри, подозреваемого в совершении нападения на людей, находившихся на рождественской ярмарке в немецкой столице. Амри скрылся с места преступления, а позже его застрелили полицейские в Италии. 

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.

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