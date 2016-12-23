ВСУ отбили новую атаку в Донбассе - Минобороны

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Один украинский силовик получил ранения в результате боестолкновения в районе населенного пункта Водяное на юге Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве восемь человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы вооруженных сил Украины открыли огонь, после чего противник отступил. Потери среди военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины) отсутствуют, один военнослужащий получил ранения", — говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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