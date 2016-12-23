Происшествия
RSS

ВСУ отбили новую атаку в Донбассе - Минобороны

Тема:

Донбасс: бои на Светлодарской дуге (43)

(обновлено: )12402
В результате боестолкновения потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины отсутствуют, один военнослужащий получил ранения, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны.
Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Один украинский силовик получил ранения в результате боестолкновения в районе населенного пункта Водяное на юге Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские военные на окраинах Авдеевки
Украинское фото
Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины - эксперт

"Утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве восемь человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы вооруженных сил Украины открыли огонь, после чего противник отступил. Потери среди военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины) отсутствуют, один военнослужащий получил ранения", — говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Frankfurter Rundschau. Донбасс: слишком долгая война

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Снос строительного рынка на ст.м. "Харьковская"
Киев - поле битвы Кличко и бизнеса
Навстречу Новому году. Итоги
Большая пресс-конференция Владимира Путина
"ПриватБанк" - национализация. Последствия