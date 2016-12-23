Политика
RSS

Группа по Донбассу в пятницу обсудит освобождение пленных

Тема:

Восток Украины: обмен пленными (287)

(обновлено: )198
Как сообщила Олифер, в пятницу трехсторонняя контактная группа проведет скайп-встречу, в ходе которой планируется обсудить вопросы, касающиеся освобождения пленных.
Обмен пленными между силовиками и ополченцами. Архивное фото
RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина.  Пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса освобождения пленных пройдет 23 декабря.

Читайте также: Попытка номер… Грозит ли Авакову отставка?

"Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи трехсторонней контактной группы, которая, по требованию украинской стороны, должна состояться в пятницу, 23 декабря. Мы также потребовали освобождения пяти подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО (отдельных районов Донецкой области) пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года", — написала Олифер в Facebook по итогам заседания контактной группы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Frankfurter Rundschau. Донбасс: слишком долгая война

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Президент Петр Порошенко
Навстречу Новому году
Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
Онищенко: новая партия компромата
"ПриватБанк" - национализация. Последствия