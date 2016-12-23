Группа по Донбассу в пятницу обсудит освобождение пленных

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса освобождения пленных пройдет 23 декабря.

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"Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи трехсторонней контактной группы, которая, по требованию украинской стороны, должна состояться в пятницу, 23 декабря. Мы также потребовали освобождения пяти подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО (отдельных районов Донецкой области) пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года", — написала Олифер в Facebook по итогам заседания контактной группы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.