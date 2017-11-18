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    Строительство бетонных дорог в Украине не обойдется без РФ - эксперт

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    Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире «ГС» отметил, что важным отличием цементной дороги от бетонной является то, что она может быть на 100% построена из украинских материалов.
    Ремонт дорог в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Украине в следующем году начнут строить бетонные дороги,  сообщили в Мининфраструктуры. В частности, цементобетоном планируется покрыть 232 километров дорог. Обойдется это в 8 млрд гривен. В частности, бетонные дороги планируется построить на части кольцевой вокруг Житомира, на части трассы Днепр-Решетиловка и на части магистрали Кропивницкий-Николаев.

    Владимир Гройсман о ремонте дорог. Видео
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    Гройсман о "халявном" ремонте дорог

    Насколько целесообразным является сооружение бетонных дорог в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

    "Важным аспектом является то, что цементные дороги — в отличие от бетонных — могут полностью строится из украинских материалов, поскольку во время производства автомобильной дороги используются в равных пропорциях цемент, песок и наполнители, и все эти элементы, они производятся на украинских предприятиях и не требуют экспорта. Что касается бетона, то мы его импортируем, и это — большие суммы, импортируем, в первую очередь, из Российской Федерации. И вне зависимости от политики можно констатировать, что уменьшение зависимости от импорта, тем более в таких емкостных и стоимостных проектах, является очень важным и для увеличения промышленного производства в стране", — отметил Вовк.

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