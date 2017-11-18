Строительство бетонных дорог в Украине не обойдется без РФ - эксперт

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Украине в следующем году начнут строить бетонные дороги, сообщили в Мининфраструктуры. В частности, цементобетоном планируется покрыть 232 километров дорог. Обойдется это в 8 млрд гривен. В частности, бетонные дороги планируется построить на части кольцевой вокруг Житомира, на части трассы Днепр-Решетиловка и на части магистрали Кропивницкий-Николаев.

Насколько целесообразным является сооружение бетонных дорог в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Важным аспектом является то, что цементные дороги — в отличие от бетонных — могут полностью строится из украинских материалов, поскольку во время производства автомобильной дороги используются в равных пропорциях цемент, песок и наполнители, и все эти элементы, они производятся на украинских предприятиях и не требуют экспорта. Что касается бетона, то мы его импортируем, и это — большие суммы, импортируем, в первую очередь, из Российской Федерации. И вне зависимости от политики можно констатировать, что уменьшение зависимости от импорта, тем более в таких емкостных и стоимостных проектах, является очень важным и для увеличения промышленного производства в стране", — отметил Вовк.

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