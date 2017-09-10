Эксперт: ремонт дорог в Киеве - не обольщайтесь

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация (КГГА) и "Киевавтодор" подписали соглашение о взаимопонимании с международной Инициативой CoST. Теперь эта независимая организация будет мониторить качество новых столичных дорог и эффективность использования средств на их ремонт.

По словам директора Национального секретариата CoST Натальи Форсюк, их организация исследует проекты на всех стадиях: мониторит проектную документацию, тендерную документацию, работу подрядчика и технический надзор, а затем анализирует и дает свои заключения и рекомендации.

Скорость и качество ремонта киевских дорог прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов.

"Темпы ремонта дорог в Киеве не отличаются от тех, которые есть в Украине. В Киеве нуждаются в ремонте около 95% дорог. Это, конечно, много, но эта ситуация складывалась даже не годами, а десятилетиями. Потому ожидать ускорения темпа ремонта я бы не стал. Да, они с каждым годом ремонтируют все быстрее, но не настолько, как хотелось бы. Но, к счастью, начали использовать новую технику, не только советские технологии. Но ее не хватает в масштабах Киева", — заявил эксперт.