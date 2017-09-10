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    Эксперт: ремонт дорог в Киеве - не обольщайтесь

    (обновлено: )27311
    Руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что для ремонта дорог наконец начали использовать не только советскую технику, а и новую, но ее на хватает в масштабах Киева.
    Ремонтники во время проведения работ по капитальному ремонту путепровода на проспекте Комарова и бульваре Вацлава Гавела в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация (КГГА) и "Киевавтодор" подписали соглашение о взаимопонимании с международной Инициативой CoST. Теперь эта независимая организация будет мониторить качество новых столичных дорог и эффективность использования средств на их ремонт. 

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    По словам директора Национального секретариата CoST Натальи Форсюк, их организация исследует проекты на всех стадиях: мониторит проектную документацию, тендерную документацию, работу подрядчика и технический надзор, а затем анализирует и дает свои заключения и рекомендации.

    Скорость и качество ремонта киевских дорог прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов.

    "Темпы ремонта дорог в Киеве не отличаются от тех, которые есть в Украине. В Киеве нуждаются в ремонте около 95% дорог. Это, конечно, много, но эта ситуация складывалась даже не годами, а десятилетиями. Потому ожидать ускорения темпа ремонта я бы не стал. Да, они с каждым годом ремонтируют все быстрее, но не настолько, как хотелось бы. Но, к счастью, начали использовать новую технику, не только советские  технологии. Но ее не хватает в масштабах Киева", — заявил эксперт.

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