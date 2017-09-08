Эксперт рассказал, что тормозит ремонт дорог в Киеве при наличии денег

Как сообщалось ранее, сентября в Киеве начался сезон пробок. В столицу массово возвращаются люди из отпусков. Кроме того, в центре и в каждом районе столицы до конца осени проходят ремонты мостов и дорог, поэтому транспорт стоит в многочасовых пробках. С начала недели из-за одновременных ремонтных работ на Южном мосту, мосту Патона, Протасовом Яру, Лыбедской площади и других улицах движение в городе буквально парализовано. Самым проблемным (до конца 2019 года) будет движение в районе бул. Дружбы Народов: идет капремонт восьмиполосного бульвара с полной заменой покрытия. Проблемы и в центре — работы ведутся на ул. Эспланадной, Бассейной, Бессарабской площади. Ремонт на одном из самых сложных для столицы участке — Южном мосту — планируется завершить до 15 сентября. На съезде с Южного моста, от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе, движение будет ограничено до 23 октября.

Напомним, значительная часть дорог Киева по-прежнему малопригодны для езды.