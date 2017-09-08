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    Эксперт сообщил, сколько нужно лет для ремонта дорог в Киеве

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    Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина сообщил, что для приведения дорог Киева в нормальное состояние нужно 5-7 лет.
    РИА Новости Украина

    Как сообщалось ранее, сентября в Киеве начался сезон пробок. В столицу массово возвращаются люди из отпусков. Кроме того, в центре и в каждом районе столицы до конца осени проходят ремонты мостов и дорог, поэтому транспорт стоит в многочасовых пробках.

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    РИА Новости Украина
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    С начала недели из-за одновременных ремонтных работ на Южном мосту, мосту Патона, Протасовом Яру, Лыбедской площади и других улицах движение в городе буквально парализовано. Самым проблемным (до конца 2019 года) будет движение в районе бул. Дружбы Народов: идет капремонт восьмиполосного бульвара с полной заменой покрытия. Проблемы и в центре — работы ведутся на ул. Эспланадной, Бассейной, Бессарабской площади. Ремонт на одном из самых сложных для столицы участке — Южном мосту — планируется завершить до 15 сентября. На съезде с Южного моста, от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе, движение будет ограничено до 23 октября.

    Напомним, значительная часть дорог Киева по-прежнему малопригодны для езды.

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