Дороги Киева: ремонты были, есть и будут

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Последний месяц каждое утро уровень пробок в столице оценивают на восемь-девять баллов из десяти. Основной причиной этих пробок являются вовсе не ДТП, а капитальный ремонт дорог, который одновременно начали на нескольких ключевых магистралях.

Водители и эксперты по дорожному движению недоумевают: почему ремонты на ключевых магистралях нельзя было провести летом, когда дороги были явно свободнее? Почему их начали ремонтировать в пиковый осенний период, да ещё и одновременно?

Ситуацию с ремонтом дорог в столице прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Симонов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Де зараз в Києві ремонтують дороги?

— Набережне шосе, напевно. Також тривають роботи на Олени Теліги, на Льва Толстого. Робимо ремонт транспортної розв'язки на перетині вулиці Леся Курбаса та Гната Юри. Також реконструкція транспортної розв'язки проходить на перетині проспекту Перемоги та вулиці Щербаківського, шляхопроводів на проспекті Науки, Одеської площі та на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела. Крім того, ми робимо ремонти: поточний, середній ремонт внутрішньо квартальних проїздів та роз'їздів.

УНИАН Ремонт дороги в Киеве

Чому стали робити ремонт відразу на декількох магістральних дорогах?

— Ви вірно сказали про компроміс. Ми хочемо гарні дороги, але треба якийсь час їх ремонтувати. Ми не почали робити тільки зараз. Ми почали робити це з весни. Вже зроблена Велика Окружна кільцева дорога. Можете подивитися, як гарно там все зроблено. Вже зроблена вулиця Володимирська. Зроблений у нас проспект Дружби Народів. Тому якщо в попередньому році ми зробили 200 кілометрів капітального ремонту доріг, то в цьому році ми робимо 300 кілометрів і саме з такими великими об'ємами ремонтів доріг пов'язано, що одразу на кількох магістралях ми одночасно робимо ремонт.

Чому цього не робили влітку?

— Робили влітку, наприклад, Окружну дорогу. Ви знаєте, який трафік на Окружній дорозі, якщо б восени її зупинити та почати ремонтувати? Але наразі триває ремонт Набережного шосе. Але його повністю не перекривають, а залишають одну смугу для руху. Але рух зараз там, у зв'язку з тим, що було три смуги, а стала одна, уповільнюється.

Коли планують завершити всі ці ремонти доріг?

— Будемо дивитися, як погода буде дозволяти. Але по тому плану, який ми маємо, до 25 жовтня ми робимо праву сторону Набережного шосе. Ліву сторону будемо робити вже наступного року восени. Стосовно Теліги то ми її тільки почали. Будемо ще робити. На Льва Толстого ми, я думаю, на цьому тижні вже завершимо.

УНИАН Ремонт дороги в Киеве

Коли завершиться ремонт трамвайних шляхів в районі вулиці Потапова, який продовжується вже рік?

— Справа в тому, що в листопаді ми будемо відкривати абсолютно нову станцію Потапова. Тому це пов'язано зі збільшенням мережі нашого трамвайного маршруту. Тому що трамвай це найбільш екологічний вид транспорту, який в Європі отримав нове життя. Ми робимо абсолютно безшумні колії та переїди. Також робимо трамваї комфортними. Тому я думаю, що за цим транспортом майбутнє столиці.

Чому на набережній не працюють вночі та вранці, коли нікого немає?

— Насправді, у нас працюють в три-чотири зміни. Але якщо вночі йде дощ, звичайно наші бригади не можуть виходити. Але якщо хороша погода, то на всіх наших об'єктах вночі працюють бригади. Якщо є такі зауваження, прошу мені писати, будемо відразу відповідати.

Чому так довго робиться вулиця Теліги, адже можна працювати не в одну зміну, а в три? За планом Теліги робитимуть рік, а при трьох змінах — чотири місяці.

— За Теліги розберуся, але в принципі, у нас там працює декілька бригад і дійсно, за моєю інформацією, працюють в три зміни. Тільки через погоду могло бути таке. Взяв на контроль.

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Наскільки погодні умови впливають на тривалість ремонту доріг?

— Якщо починається активний дощовий листопад, то звичайно роботи закінчуються, тому що неможливо знімати фрезою верхній шар асфальту та залишати це на зиму. Тому ми якщо встигаємо — робимо одну сторону дороги до листопада, а наступну, як у випадку з Набережним шосе, щоб не знімати верхній шар, не залишати його на зиму, переносимо на наступний рік.

УНИАН Ремонт дороги в Киеве

Скільки грошей виділено на ремонт доріг з місцевого бюджету та хто проводить ремонт?

— В цілому, по міському бюджету в цьому році ми маємо фінансування 1,6 мільярда гривень. І плюс у нас є субвенція з держбюджету за рахунок митного експерименту, близько 800 мільйонів гривень. Тобто, разом маємо 2,4 мільярда гривень в цьому році на ремонт доріг.

Є припущення щодо наступного року?

— Те, що ми за рахунок міськбюджету будемо фінансувати, це однозначно. Я думаю, що будемо фінансувати в рамках того ж обсягу, який був в цьому році. З приводу держбюджету, то зараз, в принципі, йде узгодження з комітетами проекту бюджету на наступний рік, але в проекті бюджету на поточний момент немає дорожнього фонду. Тобто, те що ми отримували фінансування 800 мільйонів субвенцій за рахунок митного експерименту, в наступному році не передбачається, і Дорожній фонд може витрачати на будь-яку з областей, де є дороги загального місцевого та загальнодержавного значень. Оскільки в Києві немає доріг загального місцевого значення, є тільки комунальні вулиці та дороги, то в проекті бюджету немає фінансування. Але ми працюємо з комітетом, звертаємося до депутатів, пишемо листи на прем'єра, щоб нас, як Київ, або передбачили, тому що ми столиця, ми виконуємо функції, навантаження на київські дороги в 3-5 разів перевищує нормативне навантаження, в порівнянні з іншими регіонами. Тому або окрема субвенція, або внести зміни в той проект бюджету, що є зараз, щоб все-таки передбачити Київ і профінансувати хоча б в тих рамках, які були.

УНИАН Ремонт дороги в Киеве

Хто і як слідкує за якістю виконання ремонтних робіт?

— Виконує ремонтні роботи в "Київавтодор", тими силами, що у нього є, якщо десь не вистачає сил, не виконує, то бере на субпідряд організації. Але контроль за технічним наглядом, навіть якщо залучають підрядників, то виконує "Київавтодор". На Леся Курбаса планують закінчити у листопаді.

Чому не стежать за фурами, через які стаються затори?

— Справа в тому, що у Києва є такий проект, установка вагових комплексів, які будуть не допускати фури вагою більше 24 тонн транзитом через Київ. У нас вже є перший пілотний експеримент. На 36 кілометрів Житомирської траси ми розмістили. Ще сім напрямків до кінця року ми хочемо поставити такі вагові комплекси. Зараз йдуть переговори з Київською областю, оскільки всі локації, де ми хочемо ставити, це вже не при в'їзді в Київ, а в Київській області. Тому ми узгоджуємо місце, де ми будемо ставити, ми будемо не допускати транспорт, який перевантажений, тому що в принципі це одна з причин, чому вбиваються дороги.

Чому не зробити спеціальний відбійник, що обмежує смугу для громадського транспорту та не дає туди в'їхати приватним машинам?

— Насправді, як відбійник навряд вийде, тому що буде незручно з точки зору комфорту та безпеки, а взагалі, проблема не у відбійнику, а у відсутності фіксації цих порушень і штрафів за це. У жовтні приблизно ВРУ розглядатиме в другому читанні законопроект, який розроблений в тому числі нами, про евакуацію авто, які неправильно запарковані. Про штрафи, в тому числі за заїзди на смугу громадського руху. Ми зараз по всьому місту разом з департаментом встановлюємо камери. Я думаю, що ці камери фіксуватимуть заїзди на смугу громадського руху, будуть приходити штрафи та ми з цією практикою дуже швидко таким чином покінчимо.

К слову, средний и ямочный ремонт часто держится одинаковый срок. Такое мнение выразил председатель правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире радиостанции Голос Столицы.