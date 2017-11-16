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    НБУ выпустит обновленную банкноту номиналом 100 гривен

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    Национальный банк проводит работу над обновлением дизайна всего ряда банкнот гривны, сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
    Банкнота 100 гривен нового образца
    УНИАН

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выпустит в этом и следующем годах памятные банкноты номиналом 100 грн, посвященные 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом сообщил на брифинге директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.

    "Мы сейчас работаем и выпустим в оборот в этом году и в следующем памятные банкноты номиналом 100 грн. Это будет серия памятных банкнот, посвященных 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов", — рассказал он.

    Национальный банк проводит работу над обновлением дизайна всего ряда банкнот гривны, добавил Зайвенко.

    "Мы недавно начали проводить смену дизайна банкнот больших номиналов: 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. Мы работаем над обновлением дизайна всего ряда банкнот. Национальный банк постоянно работает над этими вопросами", — приводят его слова "Українські новини".

    По словам Зайвенко, данные о введении в обращение или выведении из него банкнот, монет или смена номинального ряда происходят принятием решения правления НБУ, в которых указаны сроки введения в обращение и выведения из него.

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