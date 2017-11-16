НБУ выпустит обновленную банкноту номиналом 100 гривен

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выпустит в этом и следующем годах памятные банкноты номиналом 100 грн, посвященные 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом сообщил на брифинге директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.

"Мы сейчас работаем и выпустим в оборот в этом году и в следующем памятные банкноты номиналом 100 грн. Это будет серия памятных банкнот, посвященных 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов", — рассказал он.

Национальный банк проводит работу над обновлением дизайна всего ряда банкнот гривны, добавил Зайвенко.

"Мы недавно начали проводить смену дизайна банкнот больших номиналов: 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. Мы работаем над обновлением дизайна всего ряда банкнот. Национальный банк постоянно работает над этими вопросами", — приводят его слова "Українські новини".

По словам Зайвенко, данные о введении в обращение или выведении из него банкнот, монет или смена номинального ряда происходят принятием решения правления НБУ, в которых указаны сроки введения в обращение и выведения из него.