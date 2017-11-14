В НБУ предложили вернуть госрегулирование цен

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин назвал "преждевременным" решение правительства об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля 2017 года, так как ускорило рост инфляции.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что решение об отмене госрегулирования цен упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

"Ситуация осложнилась тем, что с 1 июля в соответствии с решением Кабмина отменено регулирование цен на продукты питания. Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесла существенный вклад в инфляцию", — написал он на своей странице в Facebook.

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По его мнению, для снижения инфляции необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета.

"Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и ростом потребительских цен", — пояснил Данилишин.

Богдан Данилишин/Facebook, 14 ноября 2017