наверх
14.11.201714:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В НБУ предложили вернуть госрегулирование цен

    (обновлено: )9420
    По мнению главы совета Национального банка, решение Кабмина об отмене госрегулирования цен на продукты питания было "преждевременным", поскольку спровоцировало ускорение темпов инфляции.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин назвал "преждевременным" решение правительства об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля 2017 года, так как ускорило рост инфляции.

    Ранее пресс-служба правительства сообщила, что решение об отмене госрегулирования цен упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Экономист: привлечение кредитов МВФ - экономическое преступление

    "Ситуация осложнилась тем, что с 1 июля в соответствии с решением Кабмина отменено регулирование цен на продукты питания. Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесла существенный вклад в инфляцию", — написал он на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Экономист: Украина получит транш даже без выполнения требований МВФ

    По его мнению, для снижения инфляции необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета.

    "Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и ростом потребительских цен", — пояснил Данилишин.

    Богдан Данилишин/Facebook, 14 ноября 2017
    Богдан Данилишин/Facebook, 14 ноября 2017

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?