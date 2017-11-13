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13.11.201721:30
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    Нацбанк объяснил повышенный спрос украинцев на валюту

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    Как заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, ситуация на валютном рынке в Украине спокойная и сбалансированная.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Превышение покупки валюты населением над продажей в октябре впервые с января 2015 года связано с валютной либерализацией и сезонным фактором.

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    Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий в программе "Перша шпальта", сообщает Финклуб.

    "Мы считаем, что есть два фактора. Первый — это то, что НБУ проводит либерализацию и в августе этого года мы позволили банкам продавать больше валюты с позиции, и они стали больше валюты продавать населению. С другой стороны, осенью мы всегда имеем сезонный фактор — это и покупка валюты населением, и покупка валюты "серой" экономикой", — сказал он.

    Замглавы НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная и сбалансированная.

    Ранее Чурий заявил, что Украине понадобится еще одна программа МВФ после выполнения текущей, чтобы завершить начатые реформы.

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