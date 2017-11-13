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    Украина представила два самолета на авиасалоне в Дубае

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    По информации пресс-службы ГП "Антонов", на выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.
    Антонов показал на авиашоу в Дубае два транспортных самолета
    Facebook Антонов

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Украинское государственное предприятие "Антонов" представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, сообщила пресс-служба ГП "Антонов" в Facebook.

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    12 ноября 2017 года начал работу международный салон Dubai Air Show. На выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

    "Участие в выставке в Дубае важна для нашего предприятия. Это хорошая возможность представить современные программы, наши самолеты потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока, встретиться с партнерами", — сказал исполняющий обязанности президента компании "Антонов" Александр Кривоконь.

    Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов. В компании отмечают, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании "Такния", делегация командования Сухопутных сил.

    Facebook Антонов
    "Антонов" показал на авиашоу в Дубае два транспортных самолета

    Ранее сообщалось, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета Ан-132. Двухмоторный AN-132D будет использовать винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.

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