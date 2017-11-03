"Антонов" оценит техсостояние "Русланов" в России

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Антонов" выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга−Днепр" в рамках своих обязательств и в рамках законодательства, говорится в заявлении предприятия в Facebook в пятницу.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли, согласно которой Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124-100). Согласно материалу, украинское госпредприятие "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.

"С целью соблюдения своих обязательств, по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом−разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга−Днепр", которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции", — говорится в заявлении в Facebook.

Также в заявлении поясняется, что указанный самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики.

"Таким образом, ГП "Антонов" как разработчик авиационной техники действует согласно действующему законодательства Украины и международным авиационным правилам", — говорится в заявлении.

По данным компании, с 2016 года полностью прекращено сотрудничество между ГП "Антонов" и ООО "Авиакомпания "Волга−Днепр" в направлении предоставления услуг по воздушным перевозам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Госпредприятие "Антонов" поясняет, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности, транспортного самолета Ан−124−100 "Руслан".

"Именно поэтому увеличение ресурсов этой авиационной техники – прерогатива исключительно ГП "Антонов". Невыполнение "Антоновым" и Украиной обязанностей, обусловленных целым рядом международных правил и отечественным законодательством, приведут к применения соответствующих международных санкций. В частности к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", а также к передаче функций разработчика другим органам, уполномоченным страной−эксплуатантом воздушных судов (ВС)", — говорится в заявлении.

Также компания поясняет, что невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков.

По данным "Антонова", согласно международным правилам, разработчик остается ответственным за сохранение целостности конструкции самолета, для ведомств гражданской авиации представители организации−разработчика обязаны оставаться контактными лицами при решении проблем, которые могут потребовать разработки корректирующих мероприятий. "Кроме этого, организация−разработчик обязана постоянно оценивать целостность конструкций своих летательных аппаратов в течение всего срока их эксплуатации", — поясняет предприятие.