В Раде требуют расследования из-за обслуживания "Антоновым" самолетов из РФ

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Партия "Народный фронт" требует создания комиссии, которая выяснит законность сервисного обслуживания украинским "Антоновым" самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", говорится в заявлении на сайте партии в пятницу.

"Мы обращаемся в Службу безопасности Украины и Кабинету министров о немедленной проверке информации, которая появилась в СМИ. В частности, необходимо создать специальную комиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций агрессора, установленных решениями СНБО. А также, имело ли место нарушение установленного законом порядка экспорта услуг двойного назначения. Соответствующие руководители должны отчитаться о результатах такой проверки в Верховной Раде", — говорится в заявлении.

Партия отмечает, что возмущена сообщениями о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" может возобновить сервисное обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Ранее российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли, согласно которой Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124-100) — что украинское госпредприятие «Антонов» может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании «Волга-Днепр» в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.

Госпредприятие "Антонов" в пятницу подтвердило, что выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 «Руслан» авиакомпании «Волга−Днепр». Как пояснил "Антонов", данный самолет является гражданским судном, и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики, в том время как украинское предприятие прекратило с данной авиакомпанией сотрудничество в направлении предоставления услуг по воздушным перевозам крупногабаритных и нестандартных грузов (для переброски войск и военной техники).

По данным "Антонова", компания выполнит оценку в рамках своих обязательств и в рамках украинского законодательства, "по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом−разъяснением Госэкспортконтроля Украины".

В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Указ вступил в силу 17 мая.