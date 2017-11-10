"Антонов" отправил Ан-132 на авиашоу в Дубай

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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Антонов" отправил на выставку в ОАЭ свой самолет Ан-132.

Об этом сообщается в Twitter предприятия 10 ноября.

По информации концерна, Ан-132 уже совершил перелет из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Дубай (ОАЭ).

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Экипаж Ан-132 составляют летчики испытатели Богдан Загорулько и Анатолий Горин.

Фото из Twitter ГП "Антонов" Летчики ГП "Антонов" у самолета Ан-132

Ранее сообщалось, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета Ан-132. Двухмоторный AN-132D будет использовать винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.