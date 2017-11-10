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10.11.201710:10
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    Экономика

    "Антонов" отправил Ан-132 на авиашоу в Дубай

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    Самолет уже совершил перелет из Эр-Рияда в Объединенные Арабские Эмираты. Им управляют два летчика-испытателя.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    facebook.com/antonov.company

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Антонов" отправил на выставку в ОАЭ свой самолет Ан-132.

    Об этом сообщается в Twitter предприятия 10 ноября.

    По информации концерна, Ан-132 уже совершил перелет из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Дубай (ОАЭ).

    Смотрите также: Запуск двигателей самолета ГК "Антонов" Ан−132D

    Экипаж Ан-132 составляют летчики испытатели Богдан Загорулько и Анатолий Горин.

    Фото из Twitter ГП "Антонов"
    Летчики ГП "Антонов" у самолета Ан-132

    Ранее сообщалось, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета Ан-132. Двухмоторный AN-132D будет использовать винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.

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