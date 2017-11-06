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06.11.201710:43
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    Экономика

    Курс валют. Нацбанк ослабил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (76)

    (обновлено: )16920
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 ноября: доллар - 26,96 гривны, евро - 31,43 гривны и 10 рублей - 4,614 гривны.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на понедельник, 6 ноября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,96 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,43. За 10 российских рублей дают 4,614 гривны.

    Напомним, на пятницу Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,36, курс гривны к доллару США на уровне 26,93 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,636 гривны.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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