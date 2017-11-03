Гривна падает на межбанке

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов опустились до уровня 26,95-26,97 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 31,38-31,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4612-0,4619 грн/рубль.

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При этом, по данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 12:00 находился на уровне 26,9661 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 192 сделки на сумму 135 млн долл.

Гривна начала падать 1 ноября, что также отметили в Национальном банке Украины. В регуляторе сообщили, что формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны.