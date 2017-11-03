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    Гривна падает на межбанке

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (75)

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    К середине торгов котировки установились на уровне 26,95-26,97 грн/долл. Гривна начала падать 1 ноября, что также отметили в Национальном банке Украины.
    Монеты Украины - 1 гривна
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов опустились до уровня 26,95-26,97 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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    По информации собеседника агентства, котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 31,38-31,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4612-0,4619 грн/рубль.

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    При этом, по данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 12:00 находился на уровне 26,9661 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 192 сделки на сумму 135 млн долл.

    Гривна начала падать 1 ноября, что также отметили в Национальном банке Украины. В регуляторе сообщили, что формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны.

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