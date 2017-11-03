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    Розенко: никаких возвратов субсидий быть не может, это миф

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    По словам вице-премьер-министра, информация о возврате субсидий является одним из мифов, которые распространяют оппоненты действующего правительства.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Субсидия является безвозвратной государственной помощью, поэтому никто не имеет права отобрать ее у гражданина, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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    "Это неправда, такого не может быть. Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвраты могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Может быть ситуация, когда человек не правильно подает свои ведомости, такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий не может быть. Субсидия – это безвозвратная государственная помощь, которая предоставляется человеку", – подчеркнул Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

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    Также он отметил, что информация о возврате субсидий является одним из мифов, которые распространяют оппоненты действующего правительства.

    "Это мифы, которые распространяют вокруг системы субсидий, в том числе наши политические оппоненты, начиная от мифов о том, что вы не продадите квартиру, пока не возместите субсидии, если кто-то умрет, то ваши дети обязаны вернуть субсидии, – это все мифы, это все неправда. Не верьте в это. Государство предоставляет субсидии не для того, чтобы у вас потом что-то забрать, а чтобы сейчас помочь вам пережить ситуацию с повышением тарифов", – заявил вице-премьер.

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    Напомним, ранее сообщалось, что должников по оплате услуг ЖКХ будут лишать субсидий

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