Корольчук: проблемы с субсидиями — реальная проблема теплокоммунэнерго

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Денег на субсидии не хватает. При этом, необходимые средства обещают найти. Об этом одному из СМИ сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко. По его словам, суммы денег, выделяемых на субсидии в различных областях, абсолютно неравномерны.

Кроме того, долги государства по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг уже на 10 млрд гривен превышают заложенные в госбюджет суммы на их финансирование.

Заявление замминистра финансов проанализировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Мінфін фактично офіційно визнав, що грошей на субсидії вистачить не всім. Про це говорилось ще у вересні, тепер про це згадали наприкінці жовтня. Чи можна було за цей час вжити якихось конкретних кроків?

Ні, не можна було вжити. На жаль, це просто, я б так сказав, визнання Мінфіном недієздатності бюджету на 2017 рік, який ми маємо зараз. І фактично це підтвердження того, що на наступний рік та сума субсидій, яка запланована – 55 мільярдів, вона також не є дієздатною, тобто вона не є реальною, вона буде більшою. Тому треба розуміти, що на цей рік була запланована цифра 47 мільярдів гривень, зараз вона підвищена до 61 мільярда фактично, тому що додатково 14 мільярдів було виділено. І фактично ще тоді було відомо, що не буде вистачати приблизно десь 10 мільярдів гривень. Більше того, це не вистачає 10 мільярдів на папері, тобто, як кажуть, на документі, а фізично цих грошей, вони хоча і віртуальні, але вони все рівно ходять з рахунку на рахунок, тобто вони виходять з Мінфіну, заходять на теплокомуненерго, на облгаз, обленерго, йдуть далі на "Нафтогаз", наприклад, на енергоринок, вертаються потім назад в бюджет, але вони якби є.

Вони ніби є, чи вони є і десь крутяться?

Ні, їх немає насправді. Це віртуальні гроші, фактично вони по рахунках ходять, тобто їх не можна потримати в руках і тому часто ці організації, "Нафтогаз", в першу чергу, облгази всі борються між собою за живі гроші, щоб отримати можливість не користуватись цими віртуальними грішми, тобто перекладати їх з кишені в кишеню і не відчувати їх, а хочуть реальні гроші отримати. Власне, повертаючи навіть віртуальні гроші, сьогодні все одно таких віртуальних грошей держава винна порядку ще десь 30 мільярдів гривень. Там заборгованість по субсидіям. Тобто дивіться 61 мільярд гривень вже підтверджено субсидій, з них тільки реалізовано трошки більше 50 мільярдів гривень, майже 30 мільярдів гривень – це винні всі, тобто вони не поступили ні на теплокомуненерго, ні облгазам, ні обленерго і це борги висять, віртуальні, але висять, субсидії.

Тому, на жаль, я думаю, це буде сніговий такий ком, снігова куля, вона буде наростати до 2018 року ближче, тому що перекочують борги туди на 2018. Це приблизно буде сума в районі 30 мільярдів гривень, вона перекочує. Тобто частково бюджет погасить її до кінця року, тому що в кінці року в четвертому кварталі швидко платежі проводять залишкові, але 30 мільярдів перекочує. В минулому році перекочувало 20 мільярдів гривень цих субсидій, боргів і, відповідно, сумарно десь на наступний рік замість 55 мільярдів запланованих, скоріше за все, слід очікувати, що загальна сума може вийти десь на 85 мільярдів гривень.

У нас можновладці рахувати не вміють?

Вони вміють, вони просто сподіваються завжди… По-перше, була запланована програма ще з 2015 року і вона мала була реалізована в 2016 і в 2017 монетизація субсидій. Але, я так розумію, що ніхто цього робити не хоче, тому що це буде ще більша проблема. У випадку монетизації доведеться реальні гроші витягувати з бюджету, це ще більш складніше, це фактично нереально в нинішній ситуації попри такі оптимістичні заяви про ріст економіки, збільшення платежів податків, збору податків і таке інше, реально цих грошей немає і виплати йдуть загальні державного боргу, тобто це накладаєтсья одне на інше. Тому, відповідно, не поспішали монетизувати субсидії, тому вийшла така ситуація, що ці субсидії зростали далі і далі, підвищувалась ціна на енергоресурси, на газ, на електроенергію і сума загалом зростала і вона просто сьогодні такою є страшною і величезною. Тому що, наскільки я знаю, останні переговори з МВФ, які були, там була жорстка вимога. МВФ розуміє, якщо буде підтверджено на початку 2018 року, що сума буде приблизно до 90 мільярдів гривень, то це буде означати, не будемо говорити страшні слова колапс, катастрофа, але бюджет не потягне цього. І автоматично можуть спрацювати такі економічні запобіжники у вигляді інфляційних показників вищих, девальвації гривні, ще.

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Чим це відіб’ється на українцях?

Вже і так економлять, як тільки можуть, тобто це фактично, я б так сказав, що це третій рік підряд опалювальний сезон проходить тим, що мінімальний обсяг тепла подається теплокомуненерго, бо економиться газ. Не те, що будуть відключати, не будуть, я думаю, але буде ситуація така, що теплокомуненерго, облгази, обленерго, найбільші споживачі цих ресурсів, постачальники, у них буде все менше і менше коштів для того, щоб платити зарплати, проводити ремонти, закуповувати обладнання, тобто все це буде штовхатись в сторону банкрутства. В першу чергу це стосується теплокомуненерго і, на жаль, можливим варіантом потім буде продаж цих компаній, тобто зміна їх власників чи вони самі будуть відмовлятись від цього. Це стосується облгазів, обленерго, теплокомуненерго просто продаж, як варіант, як концесія буде запропонований як вихід із ситуації, що, мовляв, ми ж нічого не можемо зробити. Але тут є друга сторона медалі, яку в уряді не розуміють. Навіть якщо продаж відбудеться, новий власник захоче реальний тариф, він не буде сидіти чекати по півроку, поки йому субсидії прийдуть на рахунок.

Може, до цього й все ведеться – за безцінь купити і поставити височенні тарифи?

Ні, я думаю, що з психічним здоров’ям у вас все нормально, конспірології ніякої немає. Тобто, дійсно, це плани і вони проштовхуються і ЄБРР, і Світовим банком, тому що це дуже вигідний бізнес насправді, житлово-комунальні послуги, але умови платіжездатності населення або платіжездатності держави, якщо вона буде оплачувати ці субсидії, дотації. Тому, дійсно, цей процес рано чи пізно відбудеться, бо наш житлово-комунальний сектор в капітально зношеному стані і це буде подано як певний порятунок, як вихід із ситуації. Але насправді, можливо, і державі не варто з цим прощатись, варто самій зорганізуватись державі, виділити на це кошти в комунальну сферу, прописати умови роботи, тобто все це можна зробити і тримати все це в своїх руках, бо інакше це буде безконтрольний ріст тарифів. І там уже буде, дійсно, принцип, що немає грошей у вас, вас відключать від тепла чи від газу, чи від електроенергії. І зараз це роблять також, але в майбутньому це буде швидше набагато відбуватись, як в Європі. Там якщо ви не заплатили місяць, тебе відключили і все, автоматично, робот фактично робить це. Тому, я думаю, що нас чекає таке майбутнє.

Ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что монетизация субсидий выгодна только ЖКХ.

А экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что из-за субсидий может прекратиться поступление газа.