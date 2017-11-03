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03.11.201722:07
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    Экономика

    НБУ назвал сумму, которую ждет от международных партнеров в 2018 г

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    Как отмечают в НБУ, всего в течение следующего года от МВФ поступит 3,5 млрд долларов, что позволит получить кредит от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долларов.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины в 2018 году ожидает получить от Международного валютного фонда 3,5 млрд долларов, Всемирного банка — 500 млн долларов, а также размещение еврооблигаций на 1,5 млрд долл.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сказано в отчете Национального банка Украины за октябрь.

    "Национальный банк ожидает поступление следующего транша по программе расширенного финансирования EFF в I квартале 2018 года. Всего в течение следующего года от МВФ поступит 3,5 млрд долл. США. По прогнозам НБУ, это также позволит получить кредит от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долл. США… После успешного размещения ОВГЗ на сумму 3 млрд долл. США в 2017 году, ожидается продолжение таких размещений и в последующие годы (по 1,5 млрд долл. США в 2018 и 2019 годах)", — говорится в сообщении банка.

    Ранее НБУ сообщал, что формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны.

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